9 kişilik temizlik görevlisi alımına rekor başvuru
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9 kişilik temizlik görevlisi alımına rekor başvuru

12.03.2021 16:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:33
9 kişilik temizlik görevlisi alımına rekor başvuru

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adalet Bakanlığının İşkur üzerinden Adıyaman'da açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna, dört günde 5 bin 217 kişinin başvurduğunu söyledi.

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adalet Bakanlığının İşkur üzerinden Adıyaman'da açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna, dört günde 5 bin 217 kişinin başvurduğunu söyledi. Tutdere, listeye bakıldığında başvuranların 156'sı lisans, 987'si ön lisans olmak üzere bin 143 kişinin üniversite mezunu olduğunu belirtti.

Bu tablo başta üniversite mezunları olmak üzere vatandaşların genel olarak işsizlik sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Tutdere, "Türkiye'de ve Adıyaman'da milletimizin tek gündemi işsizlik ve yoksulluk. Bin bir umutla temizlik görevlisi kadrosuna başvuranlar arasında binlerce üniversite mezunu gencimiz ile ilk ve ortaöğretim mezunu gençlerimiz bulunmaktadır. İşsizlik sayısının rekor seviyede olduğu bu günlerde 9 kişilik temizlik görevlisi alımı ilanına 5 bin 217 kişinin başvurması Adıyaman'da işsizlik tablosunun ne kadar içler acısı bir halde olduğunu gözler önüne sermektedir" dedi.

Tutdere, "Şubat 2021 tarihi itibarıyla 17 bin 807 erkek, 16 bin 883 kadın olmak üzere Adıyaman'da İş-Kur'a kayıtlı toplam işsiz sayısı 34 bin 690 kişidir. Kayıtlı olmayan işsizler, pandemi sürecinde iş yerini kapatmak zorunda olanlar ve işsiz kalanlar bu sayının dışındadır. Bu yurttaşlarımızda hesaba katıldığında Adıyaman işsizlikten kırılıyor diyebiliriz. Ayrıca 2020 Ocak-Aralık döneminde Adıyaman'da işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 5 bin 669 iken işsizlik ödeneği hak eden kişi sayısı bin 646 olmuştur" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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