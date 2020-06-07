9 kişide koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

9 kişide koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı

İZMİT'te, 5 katlı binada oturan 9 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 10 daireli olan, 38 kişinin yaşadığı apartman, karantinaya alındı.

9 kişide koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı
07.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:16

İZMİT'te, 5 katlı binada oturan 9 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 10 daireli olan, 38 kişinin yaşadığı apartman, karantinaya alındı.

İzmit'in Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan 10 daireli apartmanda yaşayan 9 kişide yapılan testler sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bulaşın önlenebilmesi için ikinci emre kadar 10 dairenin bulunduğu ve 38 kişinin yaşadığı apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi. Binanın giriş kapısına İzmit Kaymakamlığı tarafından 'Bu bina 1593 Sayılı umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. Maddeleri gereğince izolasyona alınmıştır' yazısı asıldı. İkinci karara kadar karantinada kalacak binadakilerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Giriş ve çıkışların kısıtlandığı apartmanın kapısında polis ve bekçiler, nöbet tutuyor.

Karantina uygulamasıyla ilgili İzmit Kaymakamlığı'nın internet sitesinden şu açıklama yapıldı: "İzmit İlçesi Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesindeki 739 Numaralı 10 daireli apartmanda 3 farklı dairede oturan 9 kişinin Covid 19 test sonucu pozitif çıkmış ve hastanelerimizde tedavi altına alınmışlardır. Söz konusu apartmandaki 10 farklı dairede toplam 38 kişinin ikamet ettiği tespit edilmiştir. İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından farklı dairelerde bulaş olması nedeniyle vaka sayısında artma riski olduğu değerlendirilmiş ve bulaşın önlenebilmesi için hayati öneme sahip sosyal izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla 7 Haziran tarihinden itibaren söz konusu 739 Nolu apartmanda oturan kişilerin ikinci bir karara kadar ikametlerinde kalmalarının sağlanması, apartmana başkalarının girişine izin verilmemesi ve tam karantina tedbirlerinin uygulanmasına; 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince karar verilmiştir. Karantina tedbiri uygulanan apartmanda oturan vatandaşlarımızın İzmit Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubuna ulaşabilecekleri telefon numarası kendileriyle paylaşılmış olup zorunlu ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubumuz tarafından karşılanacaktır. Yeni bir dönem olarak yaşamaya başladığımız kontrollü hayat döneminde ; belirlenen kurallara uyulması ve alınan tedbirlerin uygulanmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor, herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum. İnşaallah bu dönemi de hep birlikte atlatacağız"

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Haber
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Bodrum kattaki alkollü eğlencede 24 kişiye 66 bin lira para cezası
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Hatay'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda 21 kadın gözaltına alındı
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Zorla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki kızın annesine 75 bin liralık senet imzalatmışlar
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Engin Altay Hulusi Akar Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Murat Boz Beren Saat Acun Ilıcalı
Spor Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya İntihar Haziran George Floyd
Şu an buradasınız: 9 kişide koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 14:15:56. #1.14#
title