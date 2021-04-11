9 kişi korona virüse yakalandı, mezra 10 gün karantinaya alındı
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9 kişi korona virüse yakalandı, mezra 10 gün karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
9 kişi korona virüse yakalandı, mezra 10 gün karantinaya alındı

Siirt'in Baykan ilçesi Karakaya köyüne bağlı Eğridere mezrasında korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Siirt'in Baykan ilçesi Karakaya köyüne bağlı Eğridere mezrasında korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesi Karakaya köyüne bağlı Eğridere mezrası 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Eğridere mezrasında ikamet eden 9 vatandaşımızın korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması ve yüksek riskli temaslı vatandaşlarımızın tespit edilmesi nedeniyle salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 10 günlük karantina uygulamasına geçilmesine karar verilmiştir. Karakaya Köyüne bağlı Eğridere Mezrasında karantina süresince eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğridere Mezrasında sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır. Vatandaşları korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan mezrada 10 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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