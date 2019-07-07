9 kişi kayalıklarda mahsur kaldı
Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 9 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 9 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki Keşiş Mağarası'nın olduğu bölgeye giden 3'ü kadın 9 kişi çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.
Mahsur kalanlar, telefonla durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kayalıklarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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