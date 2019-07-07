9 kişi kayalıklarda mahsur kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 9 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Keşiş Mağarası'nın olduğu bölgeye giden 3'ü kadın 9 kişi çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar, telefonla durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kayalıklarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA