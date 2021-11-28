9 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı - Haberler
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9 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
9 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

Samsun'da çalışanının işyerini ele geçirdiğini iddia edilen bir kişi, 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da çalışanının işyerini ele geçirdiğini iddia edilen bir kişi, 9 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan D. (45) bunalıma giderek 9 katlı metruk binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisin çatıdan indirmek için iknaya çalıştığı Hasan D., "Yanımda çalışan bayan benim elemanımdı, dükkanı ele geçirdi" dedi.

Polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirilen Hasan D., ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine sevk edildi. - SAMSUN

9 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

9 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

9 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

9 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

9 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

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