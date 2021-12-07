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9 katlı binadan atladı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

9 katlı binadan atladı hayatını kaybetti Adıyaman'da, yaklaşık 2 gün önce intihar girişiminde bulunan ve ikna edilen şahıs, bu kez 9 katlı binanın tepesinden atladı.

ADIYAMAN (İHA) - 9 katlı binadan atladı hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yaklaşık 2 gün önce intihar girişiminde bulunan ve ikna edilen şahıs, bu kez 9 katlı binanın tepesinden atladı. Beton zemine çakılan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 gün önce Atatürk Bulvarı eski valilik karşısında bulunan 6 katlı bir binanın tepesine çıkan ve daha sonra atlamaktan vazgeçen C.A. (42), bu defa Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında bulunan 9 katlı bir binanın tepesine çıktı. İkna çabalarına rağmen binadan atlayan C.A, beton zemine çakıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi. C.A'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

9 katlı binadan atladı hayatını kaybetti

9 katlı binadan atladı hayatını kaybetti

9 katlı binadan atladı hayatını kaybetti

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