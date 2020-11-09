9 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi
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9 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

09.11.2020 09:28 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:32
9 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

A MİLLİ TAKIM18.30 Ay-yıldızlılar, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı için ilk çalışmasını yapacak.

A MİLLİ TAKIM

18.30 Ay-yıldızlılar, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı için ilk çalışmasını yapacak. (RİVA)

ÜMİT MİLLİ TAKIM

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Kasım Cuma günü Avusturya ve 17 Kasım Salı günü Kosova ile yapacağı maçların hazırlıklarına Samsun'da başlayacak. (NURİ ASAN TESİSLERİ)

FENERBAHÇE"Şike kumpası" davası Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülecek

BEŞİKTAŞ16.00 Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

BASKETBOL7Days EuroCup

20.30 Cedevita Olimpija Ljubljana - Frutti Extra Bursa


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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