9 Kasım Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? Masterchef takım kaptanları kim oldu? 9 Kasım MasterChef takımları belli oldu mu?

Son olarak MasterChef'ten elenen isim Furkan olmuştu. 9 Kasım MasterChef'te yarışmacılar çiğ köfte yaptı ve kazanan isim belli oldu. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te takımlar belli oldu mu? 9 Kasım Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu? 9 Kasım Masterchef kırmızı takım kaptanı kim oldu?