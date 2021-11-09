9 Kasım Masterchef haftanın 1. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 9 Kasım Salı Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

Masterchef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 9 Kasım 2021 Salı Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 9 KASIM SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda vegan mutfağından yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü vegan mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

- Kereviz böreği

- Karnıbahar köftesi

- Köz biberli hıngan

- Bakla dolma

- Orman meyveli vegan brownie

9 KASIM MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Vegan mutfağından yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

9 KASIM OSMANLI MUTFAĞI MENÜSÜNDE KAZANAN İSİMLER

9 Kasım Masterchef Vegan Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:

Kereviz Böreği kazanan takım : -

Karnıbahar Köftesi kazanan takım : -

Köz Biberli Hıngal kazanan takım : -

Bakla Dolma kazanan takım : -

Orman Meyveli Vegan Brownie kazanan takım : -

SONUÇ : -

Kazanan takım henüz açıklanmadı. Biraz açıklanacak.

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