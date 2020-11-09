9 Kasım İzmir'de deprem! Ölü ve yaralı var mı?
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9 Kasım İzmir'de deprem! Ölü ve yaralı var mı?

09.11.2020 23:57 | Son Güncelleme: 10.11.2020 00:01
9 Kasım İzmir'de deprem! Ölü ve yaralı var mı?

İzmir'de ikinci deprem korkuttu. 9 Kasım tarihinde İzmir'de deprem meydana geldi. Ölü ve yaralı var mı? İzmir'de meydana gelen deprem kaç şiddetinde?

9 Kasım tarihinde ve akşam saatlerinde meydana gelen deprem kaç şiddetinde? 9 Kasım İzmir'de deprem oldu! Ölü ve yaralı var mı?

İZMİR'DE DEPREM! ÖLÜ VE YARALI VARMI?

AFAD ve Kandilli Rasathane'sinden yapılan açıklamalara göre; 11.7 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntının Gökçeada'ya 229 kilometre mesafede olduğu açıklandı. Ege Denizi'nde, merkez üssü Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ölü veya yaralı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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