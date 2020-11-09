9 Kasım İzmir'de deprem! Ölü ve yaralı var mı?

İzmir'de ikinci deprem korkuttu. 9 Kasım tarihinde İzmir'de deprem meydana geldi. Ölü ve yaralı var mı? İzmir'de meydana gelen deprem kaç şiddetinde?

9 Kasım tarihinde ve akşam saatlerinde meydana gelen deprem kaç şiddetinde? 9 Kasım İzmir'de deprem oldu! Ölü ve yaralı var mı?

İZMİR'DE DEPREM! ÖLÜ VE YARALI VARMI?

AFAD ve Kandilli Rasathane'sinden yapılan açıklamalara göre; 11.7 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntının Gökçeada'ya 229 kilometre mesafede olduğu açıklandı. Ege Denizi'nde, merkez üssü Kuşadası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ölü veya yaralı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.