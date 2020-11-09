9 Kasım Dolar kaç lira oldu? Güncel altın fiyatları, Altın fiyatları ne kadar?
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9 Kasım Dolar kaç lira oldu? Güncel altın fiyatları, Altın fiyatları ne kadar?

09.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 09.11.2020 10:26
9 Kasım Dolar kaç lira oldu? Güncel altın fiyatları, Altın fiyatları ne kadar?

Siyaset dünyasında yaşanan hareketlilik sonrası ekonomi dünyasındaki yansımalar merak edildi. Peki, 9 Kasım Dolar kaç lira oldu? İşte 9 Kasım 2020 güncel güncel altın fiyatları ve altın fiyatları!

Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği dolar, altın ve euro kurlarında hareketli anlar yaşanıyor. Peki, Güncel altın fiyatları, Altın fiyatları ne kadar? 9 Kasım Dolar kaç lira oldu?

9 KASIM 2020 GÜNCEL DOLAR, EURO KURU NE KADAR

Dolar 8,2076 -10:21

Euro 9,7660 -10:21

İngiliz Sterlini 10,8107 -10:21

9 KASIM 2020 GÜNCEL ALTIN, FİYATLARI

Altın Ons 1956,7

Altın Gram 516,8

Çeyrek Altın 846,7

Yarım Altın 1693,5

Tam Altın 3376,6

Cumhuriyet Altıni 3612,8

Kapalicarsi 14 Ayar Altın TL/Gr 314,2

Kapalicarsi 18 Ayar Altın TL/Gr 402,9

Kapalicarsi 22 Ayar Altın TL/Gr 492

Reşat Altını 3722,1

Kulplu Reşat Altını(Serbest P) 3714,7

Gumus Gram

Altın Ons1956,7

Altın Gram516,8

Çeyrek Altın846,7

Yarım Altın1693,5

Tam Altın3376,6

Cumhuriyet Altıni3612,8

Kapalicarsi 14 Ayar Altın TL/Gr314,2

Kapalicarsi 18 Ayar Altın TL/Gr402,9

Kapalicarsi 22 Ayar Altın TL/Gr492

Reşat Altını3722,1

Kulplu Reşat Altını(Serbest P)3714,7

Gumus Gram

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