9 Kasım Dolar kaç lira oldu? Güncel altın fiyatları, Altın fiyatları ne kadar?
Siyaset dünyasında yaşanan hareketlilik sonrası ekonomi dünyasındaki yansımalar merak edildi. Peki, 9 Kasım Dolar kaç lira oldu? İşte 9 Kasım 2020 güncel güncel altın fiyatları ve altın fiyatları!
Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği dolar, altın ve euro kurlarında hareketli anlar yaşanıyor. Peki, Güncel altın fiyatları, Altın fiyatları ne kadar? 9 Kasım Dolar kaç lira oldu?
9 KASIM 2020 GÜNCEL DOLAR, EURO KURU NE KADAR
Dolar 8,2076 -10:21
Euro 9,7660 -10:21
İngiliz Sterlini 10,8107 -10:21
9 KASIM 2020 GÜNCEL ALTIN, FİYATLARI
Altın Ons 1956,7
Altın Gram 516,8
Çeyrek Altın 846,7
Yarım Altın 1693,5
Tam Altın 3376,6
Cumhuriyet Altıni 3612,8
Kapalicarsi 14 Ayar Altın TL/Gr 314,2
Kapalicarsi 18 Ayar Altın TL/Gr 402,9
Kapalicarsi 22 Ayar Altın TL/Gr 492
Reşat Altını 3722,1
Kulplu Reşat Altını(Serbest P) 3714,7
Gumus Gram
Altın Ons1956,7
Altın Gram516,8
Çeyrek Altın846,7
Yarım Altın1693,5
Tam Altın3376,6
Cumhuriyet Altıni3612,8
Kapalicarsi 14 Ayar Altın TL/Gr314,2
Kapalicarsi 18 Ayar Altın TL/Gr402,9
Kapalicarsi 22 Ayar Altın TL/Gr492
Reşat Altını3722,1
Kulplu Reşat Altını(Serbest P)3714,7
Gumus Gram