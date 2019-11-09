9 Kasım Cumartesi DHA Spor Gündemi

09.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:30

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Efe Güven: Zorlukların üstesinden geldiğiniz zaman iyi bir antrenör oluyorsunuz

"Geçen sezon mevcut durum içinde kurulabilecek en iyi kadroyu kurduk"

"Bahanelere, mazeretlere sığınmak yerine koçluk kaliteni ortaya çıkarmak daha önemli""Galatasaray beni istemeyene kadar buradayım""Avrupa'da kulüp çalıştırmak isterim""Şansım Galatasaray, şanssızlığım Ekrem Memnun'dan sonra gelen ilk Türk antrenör olmam""Milli takım her Türk antrenörün hayalinde vardır""En büyük hayalim erkek takımı çalıştırmak ve Avrupa arenasına çıkmak""Borç kalmadı"

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: 81 ilden katılımcılarla Atatürk'e yakışır bir 10 Kasım Koşusu olacak

SÜPER LİG15.00 Gençlerbirliği - İstikbal Mobilya Kayserispor17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor17.30 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor20.00 Gaziantep FK - Galatasaray

BEŞİKTAŞ19.00 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek. (Basına kapalı)

TFF 1'İNCİ LİG14.00 BŞB Erzurumspor - Akhisarspor16.30 İstanbulspor - Ekol Göz Menemenspor16.30 Giresunspor - Osmanlıspor FK19.00 Altay - Fatih Karagümrük

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGİki ligde de 12'nci hafta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇINA DOĞRUA Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacağı İzlanda Milli Takımı, Antalya'ya gelerek kampa girecek.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Bahçeşehir Koleji - Pınar Karşıyaka15.15 Frutti Extra Bursaspor - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol17.30 Galatasaray Doğa Sigorta - Darüşşafaka Tekfen20.00 Sigortam.net İTÜ Basket - Teksüt BandırmaHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 Samsun Canik Belediyespor - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol13.30 Çankaya Üniversitesi - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol14.00 İzmit Belediyespor - OGM Ormanspor15.15 Galatasaray - Birevim Elazığ İl Özel İdare16.00 Bellona Kayseri Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediyespor17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - BOTAŞ

VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi14.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları15.00 Karayolları - Atlasglobal Yeşilyurt18.00 Fenerbahçe Opet - Beylikdüzü Voleybol İhtisas19.30 Eczacıbaşı VitrA - Aydın Büyükşehir Belediyespor

GOLFAntalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası devam edecek.

MOTOKROSAfyonkarahisar'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı kapsamında bugün ve yarın, Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışları yapılacak.

AVRUPA LİGLERİ15.00 Deportivo Alavés - Real Valladolid (Enes Ünal)17.30 Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Kenan Karaman)18.00 Southampton - Everton (Cenk Tosun)18.00 Valencia - Granada (İsmail Köybaşı)19.30 Brest - Paris SG (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)20.30 Leicester City - Arsenal (Çağlar Söyüncü)20.30 Eibar - Real Madrid (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)22.00 Lille - Metz (Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı)

23.00 Barcelona - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

Kaynak: DHA