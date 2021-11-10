9 Kasım 2021 Haberleri
9 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- BAE Dışişleri Bakanı'nın Şam'da Esed'le görüşmesine ABD'den tepki geldi: Kaygı verici
- Öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi
- Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 4 ile turuncu, 18 ile sarı kodlu uyarı
- AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak
- Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım mesajı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz
- Tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca baltayla intihara teşebbüs etti
- Yüksek ses tartışmasında kan aktı! Komşusunu öldüren saldırgan linç edilmek istendi
- Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı
- Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber, görenleri şaşırttı
- İlber Ortaylı'dan 'Atatürk'ün ölüm sebebi siroz mu?' sorusuna yanıt
- Tüm dünyayı kasıp kavuran Squid Game dizisi hayranlarına müjde! İkinci sezonu çekilecek
- Galatasaraylı Diagne'nin canlı yayınını gören İrem Derici, dayanamayıp övgüler yağdırdı
- Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic'ten Sırp muhabire soykırım tepkisi
- İzmir'de işçileri taşıyan iki midibüs çarpıştı: 5'i ağır 45 yaralı
- Mağazadan 972 bin 625 lira değerinde kol saati çalan hırsız yakayı ele verdi
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 662 yeni vaka tespit edildi
- Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla diyaloğunu anlattı: Uyardık, dinlemedi
- 3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroit Dünya'nın yakınından geçecek
- İmamoğlu'ndan 10 Kasım videosu: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz
- Galatasaray, Muslera'nın yerine İrfan Can'ı aldı! Formayı giyeceği tarih belli
- Şehit yakınına tekme attığı iddia edilen İYİ Partili, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturmasından serbest bırakıldı
- İstifaya davet edilen Ali Koç'tan ilk hareket geldi! FB TV'ye çıkıyor
- Eski sevgilisini öldüren şahıs, engel olmak isteyen iş arkadaşını yaraladı
- Aşı karşıtı İYİ Partili İlçe Başkanı Hayri Yılmaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Müge Anlı'da ilginç anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, canlı yayında kendini odaya kilitledi
- Messi, Ronaldo ve Icardi çifti, müstehcen sitelere damga vurdu
- Küçük Eren, yaya geçidinde otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti
- Hande Sarıoğlu'ndan dekolte eleştirilerine yanıt: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim
- Ümit Karan'dan Fatih Terim itirafı: Telefonda konuşurken bile ayağa kalkıyorum
- Okulda bedeni asılı halde bulunan öğretmenden şaşırtan detay! Süper Lig ekibinde oynamış
- Malatya'da iki katlı binanın çökme anı kamerada! Etrafı toz kapladı, halk canını kurtarmak için kaçıştı
- Malatya'da yıkılan binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı
- Mesut Özil yuvadan uçuyor! Resmi görüşmeler için İstanbul'a geldiler
- Ronaldo'nun ayrılık kararı Manchester United'ı derinden salladı
- Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan otomobilleri satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında
- Bakan Bilgin'den asgari ücretlilere söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
- Koronaya yakalanan Hakan Ural'dan kötü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı
- Evlilik hazırlığı yapan Ivana Sert apar topar hastaneye kaldırıldı
- Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia: Tadilat sırasında kolonu kesildi
- Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler
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