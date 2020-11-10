9 Kasım 2020 Haberleri
10.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 10.11.2020 01:20
9 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz
- Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti
- İzmir Menderes açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- İstifası kabul edilen Berat Albayrak, Twitter hesabının ardından Instagram hesabını da kapattı
- Terör örgütü DEAŞ'a bağlı radikaller, 50'den fazla kişiyi kafasını keserek infaz etti
- Antalyaspor, eski Fenerbahçeli Ersun Yanal'ı gündemine aldı
- Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak
- Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 21 ilde sağanak yağış etkili olacak
- Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, 4 ismi kulübeye çekiyor
- Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürüyle görüştü: Ek tedbirleri ele aldık
- Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- İstifası kabul edilen Berat Albayrak, 5 yılda iki farklı bakanlık görevini yürüttü! İşte icraatları
- Bakan Albayrak'ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı ikiye ayrılıyor iddiası
- Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300. galibiyetini aldı
- Eşini silahla yaraladıktan sonra firar eden kişi, 4 ay sonra ölü bulundu
- Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi
- Trump, 2024 seçimlerinde yeniden başkan adayı olmak istiyor
- Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! İşte Joe Biden'ın üzerinde durduğu 5 dışişleri bakanı adayı
- Son Dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 29 Kasım'da oynanacak
- Camiden çıkan iş insanı, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı
- Portekiz ekibi Benfica'ya şike iddiasıyla soruşturma başlatıldı
- Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin genç oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
- Bakan Koca'dan maske uyarısı: Solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın
- Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldı
- Hatalı sollama yapan otomobil kamyonetle çarpıştı, can pazarı yaşandı: 4 ölü, 3 yaralı
- Son Dakika! Azerbaycan, Rusya'ya ait askeri helikopteri yanlışlıkla düşürdü
- Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı
- Evi kendisine kalsın diye 82 yaşındaki büyükbabasını aşırı dozda ilaç verip öldürdü
- Donald Trump, günler sonra seçim dışında bir açıklama yaptı: Koronavirüs aşısı yakında geliyor
- Real Madrid'li Isco'nun sevgilisi, kendisine gönderilen çirkin mesajları ifşa etti
- Freni boşalan çimento yüklü kamyon köprüden aşağı düştü, bir otomobil demir yığınına döndü
- Koyun otlatan çoban, köprü altında çürümüş ve parçalanmış erkek cansız bedeni buldu
- Son Dakika: Ermenistan'da Rus helikopteri düşürüldü: 2 mürettebat hayatını kaybetti
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 2576 yeni hasta tespit edildi
- Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir
- İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş
- Azerbaycan ordusu, 48 köy, 1 kasaba ve 8 stratejik noktayı daha işgalden kurtardı
- Son Dakika: Berat Albayrak'ın istifası sonrası AK Parti MYK'dan açıklama: Karar Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir
- Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı
- Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında mesai saatlerinde yeni düzenlemeye gidildi