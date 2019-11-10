9 Kasım 2019 Haberleri
9 Kasım 2019 Manşet Haberleri.
10.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 10.11.2019 00:18
- Trump, Zelenskiy ile ikinci görüşmesinin dökümlerini de yayımlayacak
- Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
- Sultangazi'de bir mevlitte verilen tavuklu pilavından 40 kişi zehirlendi
- Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü
- Kültür Bakanı Ersoy, Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan 43 saniyelik görüntüsünü yayınladı
- Şarkıcı Edis'in yeni tarzı sosyal medyayı salladı!
- Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak
- Aras Bulut İynemli'nin son paylaşımı Instagram'ı salladı! Binlerce beğeni aldı
- Meteoroloji'den açıklama: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
- Gece karanlığında su kuyusuna düşen adam cep telefonu sayesinde kurtuldu
- Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu
- Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi
- Günlerdir tedavi gören Çağla Şıkel taburcu oldu
- Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte ilk bölüm tanıtımı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin arasında Soçi mutabakatı görüşmesi
- Trump'ın azil soruşturmasında Hunter Biden ve muhbirin de ifade vermesi talep edildi
- Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel forma: YarınımızSensin
- İmamoğlu ile Killa Hakan arasında güldüren diyalog: Bir dahaki sefere oraya yalnız gelirim
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arınç'ın damadına verilen beraat kararını istinafa taşıdı
- Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu
- Selin Ciğerci, annelik planını anlattı: Ya taşıyıcı anne ya da evlatlık
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir vatandaş kendini köprüden attı
- Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi
- Çöpte köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu
- Metin Feyzioğlu'ndan istifa açıklaması: Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur
- Denizli'de uyuşturucu satıcılarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü
- Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu
- Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Schalke evinde Düsseldorf ile berabere kaldı
- Ünlü fast food restoranında akıl almaz olay! Yakalanmamak için yarı çıplak kaçtı
- Batman'da iki aile birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı
- Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
- İki çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e İstanbul daveti
- Çin'de insan yüzünü andıran balık görüntülendi! 294 bin TL değer biçildi
- Galatasaray deplasmanda Gaziantep'i 2-0 yendi
- Mustafa Cengiz'den sürpriz Fatih Terim açıklaması
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum
- Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır
- Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun
- HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında terör soruşturması açıldı