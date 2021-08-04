9 kamerayı 12 saat boyunca izleyen polisler, motosiklet hırsızını yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

9 kamerayı 12 saat boyunca izleyen polisler, motosiklet hırsızını yakaladı

9 kamerayı 12 saat boyunca izleyen polisler, motosiklet hırsızını yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Daday ilçesinde polis ekipleri, son 10 gün içerisinde 2 adet motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından başlattığı çalışmalar neticesinde ilçede bulunan 9 güvenlik kamerasını 12 saat boyunca izleyerek, hırsızın yakalanmasını sağladı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde polis ekipleri, son 10 gün içerisinde 2 adet motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından başlattığı çalışmalar neticesinde ilçede bulunan 9 güvenlik kamerasını 12 saat boyunca izleyerek, hırsızın yakalanmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Daday İlçe Emniyet Müdürlüğüne son 10 gün içerisinde 2 adet motosiklet çalındığı yönünde ihbar düştü. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, ilçede bulunan 9 güvenlik kamerasını 12 saat boyunca izleyerek hırsızlık şüphelisi şahsın eşkalini belirledi. Kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi G.G., polis ekiplerinin takibi sonrasında Kastamonu'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen hırsızlık şüphelisi G.G., adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Daday'da ilçe merkezinden çalınan 2 adet motosiklet ise halen kayıp olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rize'de şüpheli ölüm
Rize'de şüpheli ölüm
Tiktok fenomenleri ile alkollü kişi arasında taciz kavgası! Ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti
Tiktok fenomenleri ile alkollü kişi arasında taciz kavgası! Ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mesut Özil Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
9 kamerayı 12 saat boyunca izleyen polisler, motosiklet hırsızını yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 15:39:50. #1.14#

title