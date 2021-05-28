9 kadını fuhşa sürükleyen 2 şahıs tutuklandı
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9 kadını fuhşa sürükleyen 2 şahıs tutuklandı

9 kadını fuhşa sürükleyen 2 şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de fuhuş ihbarı alan polis ekiplerinin uzun süre takip ettiği 2 şahıs gözaltına alındı.

Düzce'de fuhuş ihbarı alan polis ekiplerinin uzun süre takip ettiği 2 şahıs gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan 2 şahıs tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi.

Düzce'de muhtelif yerlerde polis ekipleri fuhuş ihbarı aldı. Fiziki ve teknik takibin ardından S.Ö. ve S.E.'nin 4'ü yabancı 9 kadını fuhşa sürüklediği tespit edildi. Şahıslar, operasyon ile gözaltına alındı. 4'ü yabancı 9 kadın koruma altına alınırken, şahıslar ilk olarak emniyete ardından da adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 5.5 saatlik sorgulamanın ardından şüpheli S.Ö. ve S.E. tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi. Yabancı kadınlar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, diğer kadınlar ise koruma evlerine gönderildi. - DÜZCE

9 kadını fuhşa sürükleyen 2 şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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