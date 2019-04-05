9 İstasyona Yiyecek ve İçecek Otomatı

Samsun'da, hafif raylı sistemin işleticisi SAMULAŞ, 8 istasyona yiyecek ve içecek otomatları yerleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ), hafif raylı sistem güzergahı üzerindeki yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. SAMULAŞ, 8 istasyona yiyecek ve içecek otomatları yerleştirirken yeni uygulama halk tarafından beğeniyle karşılandı.

OMÜ'den Balıkçı Barınağı'na

SAMULAŞ, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm A.Ş. ile iş birliğine giderek 8 istasyona, vatandaşın yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri otomatlar yerleştirdi. Üniversite-Atakent-Türkiş-Denizevleri-Büyük Cami-Meydan-Gar-Balıkçı Barınağı olmak üzere 8 adet istasyona yerleştirilen otomatların montajları tamamlandı ve halkın kullanımına sunuldu.

Gürkan: "Yeniliklerimiz sürecek"

Konuyla ilgili bilgi veren SAMULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan, "Samsunlulara raylı sistem hizmetini başarıyla sunmaya devam eden şirketimiz, halkımızdan gelen talepleri yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda istasyonlarımıza yerleştirdiğimiz otomatlar, halkımızın beğenisiyle karşılandı. Bizleri arayan çok sayıda vatandaşımız teşekkürlerini iletti. SAMULAŞ olarak raylı sistem hizmetimizde yeniliklerimiz devam edecek" dedi.

"Tüm istasyonlara kurulacak"

Kadir Gürkan, Ömürevleri, Mimarsinan, Samsunspor İstasyonları başta olmak üzere diğer tüm istasyonlara da otomat sistemi kuracaklarını belirterek, "Şubat ayında başlattığımız uygulamamız yaklaşık 2 ay içerisinde tüm istasyonlarımızda hizmet vermiş olacak" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA