9. İsmail Akçay Yol Koşusu
Türk atletizm tarihinin en başarılı maratoncularından İsmail Akçay adına bu yıl 9'uncusu düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu'nda, 37 dakika 4 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Kimutai Kiplimo birinciliği elde etti.
Türk atletizm tarihinin en başarılı maratoncularından İsmail Akçay adına bu yıl 9'uncusu düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu'nda, 37 dakika 4 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Kimutai Kiplimo birinciliği elde etti.
Altıeylül Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan İsmail Akçay Yol Koşusu'na 79'u kadın olmak üzere 383 atlet katıldı.
12 kilometrelik yarışta erkeklerde Kenya'dan Kimutai Kiplimo 37 dakika 4 saniyelik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Saffet Elkatmış 37 dakika 18 saniyeyle ikinci, Fas'tan Youssef Ben Hadi ise 37 dakika 30 saniyeyle üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Esma Aydemir 43 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinci, Kenyalı Betty Jemaita Chepkwony 44 dakika 22 saniyeyle ikinci, Sebahat Akpınar da 44 dakika 23 saniyeyle üçüncü sırayı aldı.
Erkeklerde birinci olan Kenyalı Kimutai Kiplimo'ya ödülünü Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, kadınlarda birinci olan Esma Aydemir'e ödülünü ise Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı takdim etti.
Dereceye giren diğer sporculara ödüllerini İsmail Akçay, AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey verdi.
Etkinlik kapsamında sporculara toplam 48 bin 500 lira ödül dağıtıldı.
Zekai Kafaoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Sporcularımız çok büyük bir enerji ve efor sarf etti. Hepsini tebrik ediyorum. Balıkesir, atletizmde olimpiyat dördüncüsü olan İsmail Akçay'ın memleketi. Yerel yönetimler olarak memleketimizin değerlerine sahip çıkıyoruz. İsmail Akçay koşusu uluslararası bir yarışma. Gençlerimizi spora yönlendirmemiz lazım. Atletizm de bu konuda önemli bir spor dalı." ifadelerini kullandı.