9 ineği telef olan üreticinin mağduriyeti giderildi

Korkuteli'ne bağlı Bozova Mahallesi'nde geçen ay elektrik çarpma sonucu 9 büyükbaş hayvanı telef olan yetiştiricinin mağduriyeti giderildi.
Korkuteli'ne bağlı Bozova Mahallesi'nde geçen ay elektrik çarpma sonucu 9 büyükbaş hayvanı telef olan yetiştiricinin mağduriyeti giderildi. İneklerin süt sağımı sırasında elektrik akımına kapılarak telef olmasının ardından harekete geçen kaymakamlık, belediyeler ve STK'ların desteğiyle temin edilen 9 büyükbaş hayvan, Ramazan Yılmaz'a teslim edildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı