9 İlin Peynirleri Bitlis'teki Fuarda Sergileniyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından organize edilen '1'inci Bitlis Peynir Fuarı' törenle açıldı. Fuara, 9 kentten 33 peynir üreticisi katıldı.

Tatvan Belediyesi Kongre ve Sergi Alanı'nda gerçekleştirilen açılışa, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, yemek uzmanı ve yazarı Sahrap Soysal, Instagram fenomenleri, bloger'lar ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Türkiye Ziraat Odaları Birliği verilerine göre, 200'e yakın peynir çeşidi bulunan Türkiye'nin, yılda 661 bin ton peynir üreterek, 150 milyon dolarlık ihracat geliri sağladığını söyledi. Güray, şöyle dedi:

"Buna karşılık Konya'dan biraz büyük olan Hollanda'nın yılda 890 bin tonluk peynir üretimi, 3.5 milyar dolarlık da ihracat geliri var. Dünya peynir ihracatında ise Almanya'nın ardından ikinci sıradalar. Fransa ise dünya liginde üçüncü sırada. Yani çok fazla peynir çeşidi olmayan Almanya 3.7 milyar dolarlık ihracatla birinci, iki-üç çeşit peyniri olan Hollanda ikinci iken, 200'e yakın peynir çeşidi ile Türkiye 22'nci sırada. Toplam ihracat hacmimiz ise 200 milyon dolar bile değil. Bizler daha çok üretimi artırıp ülkeye döviz getirmek zorundayız. Buradan hareketle Doğu Anadolu'daki peynir üreticilerini tek çatı altında toplayarak, bölgeye hareketlilik ve canlılık getirmeyi amaçlıyoruz."

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise ilçede 50 yıllık bir fuar geleneğinin olduğunu, ancak fuar yapacak bir binalarının olmadığını belirtti. Aksoy, "DAKA tarafından Tatvan Belediyesi'ne inşa edilen bu fuar ve kongre merkezinin sadece yılda bir kez Tatvan Doğu Anadolu Fuarı için değil, mesleki diğer fuarlara da ev sahipliği yapmasını istedik. Bugün burada peynir alanında açılan fuar bunun bir başlangıcıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından '1'inci Bitlis Peynir Fuarı'nın açılışı yapıldı. Açılışta, Tatvan halk oyunları ekibi de bir gösteri sundu. Program, sunumların yapılması ve peynir stantlarının gezilmesi ile devam etti. 2 gün sürecek peynir fuarına, Bitlis'ten 12, Hakkari'den 7, Van'dan 4, Muş'tan 4, Kars'tan 2 ve Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bingöl illerinden birer olmak üzere toplam 33 peynir üreticisi katıldı. - Bitlis