9 ilde sanal para dolandırıcılığı operasyonu 19 gözaltı

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Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı
Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı
AK Parti'nin kurucusu Şener'den, yeni parti kuracakları konuşulan Babacan ve Davutoğlu'na uyarı
Mansur Yavaş'tan belediye birimlerine "Fotoğraflarımı kaldırın" talimatı