9 İlde Fetö Operasyonu: 13 Gözaltı

Samsun merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün asker yapılanması içindekilerin mahrem sorumlularla ankesörlü telefonda görüşme yaptıkları tespit edilen aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanması içinde bulunanlarla mahrem sorumluların ankesörlü telefonla görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. Samsun'un yanı sıra İzmir, Ağrı, Malatya, Amasya, Tekirdağ, Iğdır, Hakkari ve Trabzon illeri kapsayan operasyonda 5 örgütün mahrem sorumlusu, 4 astsubay, 2 uzman çavuş ve 2 öğrenci olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İHA