9 ilde DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda Deaş terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü vurgulandı. Soruşturma kapsamında 9 ilde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Ülkemizdeki ve Suriye'deki DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına finansman sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak ilimiz merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet