9. İlaç Kimyası Kongresine Atatürk Üniversitesi desteği
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9. İlaç Kimyası Kongresine Atatürk Üniversitesi desteği

9. İlaç Kimyası Kongresine Atatürk Üniversitesi desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Atatürk Üniversitesi ve Kimyagerler Derneğinin iş birliği ile düzenlenen Uluslararası 9. İlaç Kimyası Kongresi Antalya'da gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi ve Kimyagerler Derneğinin iş birliği ile düzenlenen Uluslararası 9. İlaç Kimyası Kongresi Antalya'da gerçekleşti.

Araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarının daha verimli, etkin ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla düzenlenen İlaç Kimyası Kongresi, bu alanda çalışan özel sektör ve kamu kurum temsilcileri ile üniversitelerden araştırmacıları bir araya getirdi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan üst düzey yöneticilerin katıldığı bu yılki kongrenin bilimsel programı 12 oturumda gerçekleşirken, ilaç konusunda uluslararası tanınırlığı olan 8'i yurt dışından, 6'sı ise yurt içinden 14 davetli konuşmacı sunum yaptı.

Davetli konuşmacı olarak kongreye katılan TÜBİTAK Covid-19 İlaç ve Aşı Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Şaban Tekin, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Covid-19 İlaç ve Aşı Platformu bünyesinde yürütülen projelerin kapsamları ve projelerin mevcut durumları hakkında bilgi verdi.

200'ün üstünde katılımcının yer aldığı kongrede 60'a yakın sözlü sunum, 100'ün üstünde poster sunumu gerçekleştirildi. İki gün açık tutulan ve poster sahiplerinin dört saat süreyle çalışmalarını tartıştıkları poster sunumları bir jüri tarafından değerlendirilerek en başarılı bulunan 10 poster ödüllendirildi.

"İlaç geliştirme değer zinciri ve başarı kriterleri" konulu bir çalıştayın da gerçekleştirildiği kongrede sektöre yönelik faaliyet yapan çok sayıda tedarikçi firma reyon sergileriyle katkı verdi. Pandemi ortamı göz önüne alınarak, hijyen, koruma ve sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde gerçekleştirilen kongre, bu yönüyle de katılımcıların büyük takdirini topladı.

Kongrenin kapanış oturumunda konuşan katılımcılar, Atatürk Üniversitesi ve Kimyagerler Derneğine teşekkür ederek kongrenin ülkemiz bilim insanları, ilaç endüstrisi araştırmacıları ve personeli ile bu alandaki tüm paydaşları bir araya getirmesinin yanında hem ulusal hem de uluslararası yeni iş birlikleri kurmaya imkan hazırladığını vurguladılar.

Kimyagerler Derneği tarafından 2013 yılından bu yana her yıl yapılan İlaç Kimyası Kongresi son üç yıldır Atatürk Üniversitesinin desteği ve iş birliği ile organize ediliyor. - ERZURUM

9. İlaç Kimyası Kongresine Atatürk Üniversitesi desteği
9. İlaç Kimyası Kongresine Atatürk Üniversitesi desteği
9. İlaç Kimyası Kongresine Atatürk Üniversitesi desteği
9. İlaç Kimyası Kongresine Atatürk Üniversitesi desteği
9. İlaç Kimyası Kongresine Atatürk Üniversitesi desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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