9 il için zirai don uyarısı (2) 5 İL İÇİN DAHA UYARIMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının düşmesiyle yarından itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde zirai don beklendiği açıklandı.

5 İL İÇİN DAHA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının düşmesiyle yarından itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde zirai don beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı sistemle birlikte yarından itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde zirai don beklendiği kaydedildi. Yetkililer, zirai faaliyetlerle uğraşanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise pazartesi gününden itibaren Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da etkili olması beklenen zirai don uyarısı yapılmıştı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: DHA