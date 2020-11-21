9 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli tutuklandı
21.11.2020 10:20 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:25
Gaziantep'te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 şahıs tutuklanarak gözaltına aldı.
Gaziantep'te 9 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 3 şahıs tutuklanarak gözaltına aldı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pancarlı mahallesinde şüphe üzerine durdurduğu 3' şahsın 9 hırsızlık olayının şüphelisi olması üzerine şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler ayrıca bir marketten çalındığı tespit edilen 4 parça malzeme ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı