9 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı
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9 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 9 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 9 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 9 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

9 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, İşte Vaka Sayısı
09.06.2020 20:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 9 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 9 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 9 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

9 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada son 24 saatte 37.225 test yapıldığı ve 993 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 18 kişi hayatını kaybetti ve 3.218 kişi iyileşti.

9 Haziran Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

9 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 172.114 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.729'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 642, toplam entübe hasta sayısının ise 281 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 144.598 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. "Normal" olan, tedbirdir."

Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. "Normal" olan, tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/KBs3McPCWl

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 9, 2020

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Kaynak: Tamindir

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