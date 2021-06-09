9 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Haziran Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31506 sayılı Resmi Gazete
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9 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Haziran Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31506 sayılı Resmi Gazete

9 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Haziran Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31506 sayılı Resmi Gazete
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9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Haziran Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Haziran Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2018/27392 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2018/32597 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/4/2021 Tarihli ve 2019/20904 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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9 Haziran 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Haziran Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31506 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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