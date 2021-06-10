9 Haziran 2021 Haberleri
9 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı beğenilmedi, Tarkan gündeme oturdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti
- Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitleyen şahıs, çıkarken kalabalığı selamladı
- Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ihtimali Putin'i kızdırdı: Sert konuşmak istemiyorum ancak çıkarlarımızı çiğnediler
- Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu
- Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha Oussama Tannane, İstanbul'a geldi
- Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons
- Ekranların sevilen programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu
- En yakınları gözaltında! Kayıp çifti öldürüp tandıra gömmüşler
- 40 yaşındaki Güzide Duran, bikinili pozlarıyla gençlere meydan okudu
- Mutlulukları pozlarına yansıdı! Ünlü aranjör Ozan Doğulu ile Kübra Hera Aslan aşka geldi
- Kulüpler istedi, TFF kabul etti! İşte 5 maddede alınan yeni kararlar
- 18 haftalık hamile Bengü, bakanlığın uyarısına rağmen koronavirüs aşısı oldu
- S-400 kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu: Bir tarafın dayatmasıyla bu iş çözülmez
- HDP'li ilçe başkanı karı kocanın PKK'lı teröristi evinde sakladığı ortaya çıktı
- Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na iptal başvurusu yaptı
- Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım
- Sağlık Bakanı Koca 3. doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Şu an değerlendirme sürecinde
- EURO 2020 öncesi skandal karar! İtalya, Türkiye'den gelen taraftarları ülkeye almayacak
- Ünlü oyuncu Leyla Bilginel annesinin fotoğrafını paylaştı, gönderinin altı 'kardeşiniz gibi' yorumlarıyla doldu
- Kerem Bürsin canlı yayında küfretti, Hande Erçel özür dilemek zorunda kaldı
- Sivas'a Haziran ortasında kar yağdı
- Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı
- İmamoğlu'ndan icraatlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a videolu yanıt: Söz uçar icraat kalır
- Merakla beklenen Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sı Deniz Işın oldu
- Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor
- Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, ünlülerin fotoğrafçısına makyajsız pozlar verdi
- EURO 2020 öncesi İspanya Milli Takımı'nda koronavirüs paniği! Turnuvadan men edilebilirler
- MHP'de Bahçeli'ye muhalif isim için harekete geçildi! İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'nın ihracı gündemde
- UEFA, Letonya'dan Ventspils takımını 7 yıl Avrupa'dan men etti
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 6 bin 454 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Bilim Kurulu sonrası konuşan Bakan Koca, tam normalleşme için 3 şartı sıraladı
- Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı
- İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı
- Adana Demirspor, Mario Balotelli'ye 3 yıllık sözleşme teklif etti
- Dünya genelinde çok sayıda siteyi etkileyen internet kesintisinin sebebi yazılım hatası çıktı
- Ali Koç: Yabancı hoca konusuna odaklandık, 4-5 nokta transfer yapmamız gerekiyor
- Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Pullukçu, tahliye edildi
- Eltilerin kavgası hastanede bitti! Sopayla kafasına vurduğu kadını kanlar içinde bıraktı
- A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte o klip