9 Haziran 2020 Haberleri
9 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
10.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 00:15
- TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
- Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
- Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
- Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
- Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
- İzmir Kordon'da korona tedbirlerini hiçe sayıp halay çekenlere 25 bin lira ceza kesildi
- Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı
- Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
- Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri
- Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
- Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi
- Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
- Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
- Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
- Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
- Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
- Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
- Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu
- 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
- Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
- Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı
- Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi
- İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı
- Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı
- Giggs, Alex Ferguson'ın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi
- Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi
- Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti
- Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çift gözaltına alındı
- Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
- Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor
- Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak
- Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı
- Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar
- Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı
- Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
- Eski avukatın ölümü, kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı