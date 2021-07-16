9 günlük tatil ne zaman başlıyor? Arefe günü hangi gün? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bayramına dair detayları kabine toplantısının ardından paylaştı. Bu sene kurban bayramında 9 gün tatil yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır evlerinde olan vatandaşlar 9 günlük tatil için planlarını yaptı. Peki, 9 günlük tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? İşte kurban bayramı tatili 2021 hakkında merak edilenler...

9 günlük tatil ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurban Bayramı yaklaşırken tatil hakkında araştırmalar da yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda kurban bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 günlük tatil ne zaman başlıyor? sorularının yanıtları araştırılıyor.

9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair açıklamalarda bulundu. O açıklamalarda "Arefe günü yarım gün, Salıdan Cuma'ya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günü yarım günü tam gün idari tatil olarak belirledik. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahı kadar sürecek tatile kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı. Böylece bu sene kurban bayramında 9 gün tatil olacak.

2021 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl kurban bayramında hafta sonları da dahil olmak üzere 9 gün tatil yapılacak.