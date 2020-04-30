9 Günlük Sokağa Çıkma Yasağı Getirilebilir

23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 1 Haziran Pazartesi günü bitmek üzere 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda Sokağa Çıkma Yasağı Olacak M?

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, normalleşme takvimi pazartesi günü yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını belirtti ve şu cümlelere yer verdi:

"18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili süreç netleştirilecek. Piyasalar rahat olsun. İlk edindiğim bilgi, 9 günlük sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı yönünde. Eğer veriler iyi gelmeye devam ederse 4 gün dahi düşünülmeyebilir."

Koronavirüste Son Durum Ne?

29 Nisan itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 117.589 oldu. Toplam can kaybı ise 3.081'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.574, toplam iyileşen hasta sayısı ise 44.022 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 831 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 991.613 olduğu açıklandı.

Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0iwtIFX5iN

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 29, 2020

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