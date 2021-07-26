9 günde yaklaşık 800 bin kişinin geldiği Tunceli'de havadan ve karadan denetimler sürüyor

KURBAN Bayramı tatili kapsamında 9 günde yaklaşık 800 bin kişinin geldiği değerlendirilen Tunceli'de, jandarma ve polis ekiplerinin karadan ve havadan denetimleri sürüyor.

KURBAN Bayramı tatili kapsamında 9 günde yaklaşık 800 bin kişinin geldiği değerlendirilen Tunceli'de, jandarma ve polis ekiplerinin karadan ve havadan denetimleri sürüyor.

Tunceli Valiliği'nden edinilen bilgiye göre Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17-26 Temmuz tarihleri arasında Tunceli'ye yaklaşık 140 bin araçla 800 bin kişinin geldiği tespit edildi. Kent genelinde oluşan yoğunluğa yönelik jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa denetimleri de devam ediyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ın katılımıyla kentte yoğunluk oluşan bölgelerde karadan ve havadan helikopterle denetimler yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan bir çok araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım