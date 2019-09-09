9 günde 2 festival 1 konferans

09.09.2019 17:35

Özellikle yaz döneminde birbirinden ilginç festivallere ev sahipliği yapan Urla Belediyesi, Ağustos ayını 2'si festival, 1'i arama konferansı olmak üzere 3 etkinlikle uğurlayacak. Urla'nın geleceğine yön verecek olan Arama Konferansı 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde Tarihi Tamirhane Binası'nda düzenlenecek.

İzmir'in incisi Urla'nın her geçen daha fazla ilgi görmesi, ilçenin yeni bir gelecek vizyonunu hazırlamasına neden oldu. İstanbul-İzmir otoyolunun açılmasıyla birlikte Urla'ya olan ilginin de artması, kısa - orta ve uzun vadeli projelerin "Arama Konferansı" ile bir kez daha ele alınıp güncellenmesini sağlayacak.

URLA'NIN GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

Urla'nın geleceğine yönelik ilk kez Arama Konferansı düzenleyeceklerini söyleyen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Tarihi Tamirhane Binası'nda 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde yapılacak toplantıya akademisyenlerden gazetecilere, sanatçılardan yerel yönetimlere kadar yaklaşık 200 isim katılacak. Bu isimler ile ilçemizin geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyoruz. Konferansın sonunda öncelikli olarak atılması gereken adımların yanı sıra orta ve uzun vadeli çalışmaların da neler olması gerektiğine karar verilecek" dedi.

BU KEZ KAVUNLAR YARIŞACAK

Konferansın ardından 24 Ağustos Cumartesi günü Nohutalan Kavun Festivali'nin yapılacağını açıklayan Başkan Oğuz, "Nohutalan Köy Meydanı'nda saat 11:00'de başlayacak olan etkinliğimizde en iyi kavun yarışması da düzenlenecek. O gün 6 ton yani 2 bin dolayında kavun satılacağını tahmin ediyoruz. Festival sayesinde üreticimiz ve sağlıklı ürünü bizzat yerinden alan vatandaşlarımız da mutlu olacaklardır" diye konuştu.

KONSER EŞLİĞİNDE 'BAĞ BOZUMU'

Diğer bir şenliğin ise Ağustos ayı sonunda gerçekleşeceğini vurgulayan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "31 Ağustos Cumartesi günü 10:30'da Kortej Yürüyüşü ile Urla merkezde başlayacak Bağ Bozumu Şenliği'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Urla Belediye Konservatuarı ve Olten Filarmoni Orkestrası'nın konserlerinin yanı sıra söyleşiler de olacak. Üreticilerimizin getirdiği salkımından yeni koparılmış üzümler, festival süresince satın alınabilecek" ifadelerini kullandı.

"TURLAR DÜZENLENEBİLİR"

Önümüzdeki yıllardan itibaren festivallerin başta İzmir geneli olmak üzere yurt çapında tanıtılması ve daha fazla turist çekilmesi için çalışacaklarını belirten Başkan Oğuz konuşmasını şöyle tamamladı: "Bunun için tur operatörleriyle görüşüp özellikle festival dönemlerinde turların düzenlenmesi için neler yapabileceğine bakacağız. Önümüzdeki süreçte çok daha katılımcı organizasyonlara imza atacağımıza inanıyorum. İzmirlileri de Urla'daki eğlenceli festivallerimize davet ediyorum."

Kaynak: Bültenler