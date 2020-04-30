9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün yasak olacak mı? Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili ve sokağa çıkma yasağı
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9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün yasak olacak mı? Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili ve sokağa çıkma yasağı

9 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda 9 gün yasak olacak mı? Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram tatili ve sokağa çıkma yasağı
30.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:07

Bütün vatandaşlar corona virüs nedeniyle Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan bayramında 9 günlük yasak gelecek mi? Detaylar haberimizde.

Mübarek Ramazan bayramını eda ediyoruz. Bu Ramazan Bayramı 9 günlük tatil olması nedeniyle herkes tarafından büyük hevesle karşılandı. Ülkemizde ve tüm dünyada koronavirüs salgını ciddiyetini koruyor ve tehlikesini devam ettiriyor. Haftasonları Ramazan ayı boyunca sokağa çıkma yasağı olduğu daha önceden yetkiller tarafından dile getirilmişti. Peki 9 günlük uzun bayram tatilinde insanlar sevdiklerine kavuşbilecek ve memleketlerine gidebilecek mi? Herkes bu soruyu merak ediyor. Ramazan Bayramında 9 gün boyunca sokağa çıkma yasağı olacak mı? Detaylar haberimizde.

BAYRAMDA 9 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

18 Mayıs tarihinde yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bayramla ilgili son karar verilecek. Bu toplantı sonrası corona virüs nedeniyle Ramazan Bayramı'nın insanların evlerinde geçirmeleri istenecek mi büyük merak konusu.Bakanlar kurulu açıklaması yapıldıktan sonra detayları burada sizlerle paylaşacağız.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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