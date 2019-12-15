9 gün önce cezaevinden çıktı, 9 gün sonra aynı suçtan tekrar yakalandı
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9 gün önce cezaevinden çıktı, 9 gün sonra aynı suçtan tekrar yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan 9 gün önce cezaevinden çıkan bir kişi 9 gün sonra tekrar hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

15.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:02
9 gün önce cezaevinden çıktı, 9 gün sonra aynı suçtan tekrar yakalandı

'nın ilçesinde hırsızlık suçundan 9 gün önce cezaevinden çıkan bir kişi 9 gün sonra tekrar hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, 9 gün önce cezaevinden çıkan hırsızlık şüphelisi O.Ç.'nin, tekel büfesinin çatısını sökerek girdiği iş yerindeki kasadaki parayla çeşitli markalarda sigarayı çaldığı iddia edildi. Şüpheli O.Ç., izini kaybettirmek için iş yerinde bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da söktü. Merzifon Asayiş Büro Amirliğinin yaptığı çalışma sonucu O.Ç., yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli O.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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