9. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı açıldı

07.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:16

Mersin 9. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı törenle açıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'ndeki törende, kentin tarım ve gıda alanında önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Fuarların ürünlerin tanıtımına olumlu yönde katkı sunduğunu ifade eden Su, şöyle devam etti:

"Limon, muz, çilek, keçiboynuzu, yenidünya, erik üretiminde Türkiye birincisiyiz. Bazı ürünlerde de Türkiye ikincisiyiz ve üçüncü, dördüncü olduğumuz ürünler de var. 200 bin dönüm kapalı sera alanına sahibiz. Dünyanın en iyi zeytinini Mut ilçemizde üretiyoruz. Gıda teknolojileri, paketlemeleri ve sunum çok önemli. Bugün dünyada ticaretin kalbi fuarlarda atıyor. Her sektörde fuarlar oluyor. Fuarlar üretici ve tüketiciyi buluşturan mekanlar. Sektördeki gelişmeleri izleyebiliyorsunuz. Her türlü imkanı bulabiliyorsunuz. Bu fuar hem ilimizin, ürünlerimizin tanıtılması hem de yurt dışından buraya gelen sektör temsilcilerinin buluşması açısından çok önemli."

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersin'e özgü tarımsal ürünlerin böyle bir fuarda sunulmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da fuarın Mersin ekonomisine büyük katkı sunacağını belirterek, kentin tarım, turizm ve sanayi alanlarında önemli konumda bulunduğunu ifade etti.

CNR Holding İletişim Direktörü Reha Tartıcı ise Mersin'in tarım ve ekonomi alanında her geçen gün geliştiğini kaydetti.

Kentin gıda ihracatında değer haline geldiğini anlatan Tartıcı, "Mersin ekonomisi geldiği nokta itibariyle Türkiye ekonomisinin aynası konumundadır. Bu anlamda kentin gücünü öngörerek Mersin'de düzenlediğimiz fuar sayısını 16'ya çıkardık. Bu fuarımız Orta Doğu başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen yabancı sektör profesyonellerini ağırlıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar fuar alanını gezdi.

Çeşitli seminerlerin düzenleneceği fuar, 10 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA