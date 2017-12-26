9 Farklı Adamla 11 Evlilik Yapan Eski Model, 2 Kocasını Öldürmekten Ömür Boyu Hapis Yatacak

Jill Coit isimli İngiliz kadın tam 11 kere evlendi. Onu ilginç kılan ise 9 farklı adamla 11 evlilik yapıp eşlerinden iki tanesini de öldürmesiydi.

ÖMÜR BOYU HAPİS YATACAK

17 yaşında ilk evliliğini yapan Jill, 52 yaşında çoklu cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılana kadar evlenmeye devam etti.

AYNI ADAMLA 2 KERE EVLENDİ, 2 KERE BOŞANDI

3. kocası William Clark ile bir önceki kocasıyla hala evliyken tanıştı. William Clark'tan bir oğlu oldu, bir de evlatlık oğlu Seth vardı. William onu da kabullenmişti. Jill eşine ihnat etti ve bunu öğrenen Clark boşanma davası açtı. Jill'in kendisiyle sadece para için evlendiğini söyledi. Ancak çift boşandıktan kısa süre sonra tekrar evlendi. İkinci evlilikleri de oldukça kısa sürdü ve William tarafından yeni bir boşanma davası açıldı. İkili boşandıktan 20 gün sonra Wiliiam sırtından iki kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu.

EVLİYKEN BAŞKASIYLA EVLENDİ

74 yaşındaki eski modelin foyası ise ancak son evliliği sırasında ortaya çıktı. Bir donanım mağazası sahibi ve Colorado'nun en değerli adamlarından biri olan Gerry Boggs isimli son eşini, hamile olduğu yalanını söyleyerek evliliğe ikna etti. Ancak adamın ailesi Jill'i hiç sevmedi ve ona asla güvenmedi. Özel dedektifler tutarak kadının geçmişini araştırmaya başladılar ve öğrendikleri karşısında şoke oldular. Jill'in ardında tam 8 evlilik olması bir yana, kadın 7. kocasıyla hala evliydi. Ayrıca bir kaç takma adı ve finansal dolandırıcılıkla iligli kayıtları mevcuttu.

YENİ KOCASIYLA BİR OLUP ESKİSİNİ ÖLDÜRDÜ

Kocası bu duruma oldukça öfklenedi ve Jill'i terk etti ancak bu durum zalim kadını durdurmaya yetmedi. Bir sonraki kocası ile beraber Boggs'u öldürdüler. Meksika'ya kaçan çift paraları bitince bir süre sonra ABD'ye geri döndü. Jill'in oğlu Seth'in, Gerry Boggs ve William Clarke cinayetini polise anlatmasıyla kadın yakalandı.

KARA DUL

Ömrünün sonuna kadar demir parmaklıkların arkasında kalacak olan Jill, bu çalkantılı hayatıyla Kra Dul lakabını aldı.





