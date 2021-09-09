9 Eylül Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

9 Eylül Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Eylül'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesintisi yaşandı mı? Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 9 Eylül Perşembe Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Eylül Perşembe İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 6706335

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

NO: 6769322

ISTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -NENE HATUN mah sk İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -NENEHATUN mah sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6767338

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah ESKİ ÇİFTLİK, TERKOS-KARABURUN, ÇAKILTEPE sk bölgelerinde 09/09/2021 09:00:00 - 09/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

NO: 6739330

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACISU, AHALİ, AKAKÇE, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, ARINÇ, AZAM, AÇIKEL, BABÜR, BAHAR, BAHARGÜL, BARBAROS, BENGİ, BORANALP, BİLGEHAN, CEBRAİL, COŞANDERE, COŞKUNER, DEKOR, DÜDEN, HALİL İBRAHİM, KILIÇTAR, KINALIBAĞ, MARAŞ, MUTEDİL, MİHRİŞAH, NURCİHAN, NURHİLAL, NURSEN, SEMAVER, TECER, TEFEKKÜR, TUTUMLU, YEKTA, YEŞİLDAL, YÜZAKI, ZEKAİ, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, İKTİSAT, ŞÜKRİYE sk bölgelerinde 09/09/2021 10:00:00 - 09/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...