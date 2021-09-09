9 Eylül Perşembe Fahrettin Koca'nın açıklaması nedir? Fahrettin Koca saat 18:00 konuşmasında ne dedi, ne açıkladı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım." açıklamasında bulundu. Bunun ardından 9 Eylül Perşembe Fahrettin Koca'nın açıklaması nedir? Fahrettin Koca saat 18:00 konuşmasında ne dedi, ne açıkladı? merak edildi. Peki, Fahrettin Koca'nın açıklaması ne oldu? Fahrettin Koca bugün ne dedi? Fahrettin Koca konuşması nereden izlenir? Canlı yayın var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Bugünün 'simge bir gün' olduğunu belirten Koca, saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu. Peki, 9 Eylül Perşembe Fahrettin Koca'nın açıklaması nedir? Fahrettin Koca saat 18:00 konuşmasında ne dedi, ne açıkladı?

9 EYLÜL PERŞEMBE SAAT 18:00 'DA NE OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Bugünün 'simge bir gün' olduğunu belirten Koca, saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden sıklıkla aşı ve tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sıra dışı bir paylaşım geldi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

9 EYLÜL PERŞEMBE 2021 FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASI NEDİR?

Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bugün saat 18.00'de rutinin dışına çıkarak bir konuşma yapacağını söyledi. Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

Fahrettin Koca'nın Twitter paylaşımı şöyle:

"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18:00'DA, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18:00'da buluşmak üzere."

Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün 9 Eylül Perşembe 2021 saat 18:00 'da bir açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizde ekleyeceğiz.

Henüz açıklama yapılmadı. Haberimizde ekleyeceğiz... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

GÜNCELLEME (BAKAN FAHRETTİN KOCA 18:00 KONUŞMASINA BAŞLADI)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı son açıklama şöyle:

"Salgınla mücadele sürecimizde simge bir gün! Aşıda toplam 100 Milyon Doza ulaştık. Toplumun ortak başarısını, önümüzdeki haftaların başarı planını içeren bir gündemle huzurlarınızdayım. Merak ettiğiniz pek çok konu başlıklarımız arasında."

Fahrettin Koca'nın saat 18:00 konuşmasını canlı olarak Twitter hesabından izleyebilirsiniz...

Fahrettin Koca'nın Twitter hesabı : @drfahrettinkoca