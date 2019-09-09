9 eylül pazartesi dha spor gündemi

09.09.2019 09:38

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

11.00 A Milli Takım, Moldova'nın başkenti Kişinev'e gidecek.

14.00 Moldova Teknik Direktörü Semen Altman ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

19.00 Moldova, Türkiye maçı öncesi son hazırlıklarını yapacak.

20.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

21.00 A Milli Takım hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

10.00 Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe Koleji'nin yeni eğitim yılı açılışında konuşma yapacak.

Takım izinli

GALATASARAY

Sarı kırmızılılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

BASKETBOL

14.30 FIBA 2019 Dünya Kupası'nda klasman mücadelesi veren A Milli Erkek Basketbol Takımı, O Grubu'nda son maçını Yeni Zelanda ile oynayacak.

18.00 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan milli takım, İstanbul Havalimanı'na inecek.

TENİS

11.00 İstanbul Challenger TED Open heyecanı başlayacak.

Kaynak: DHA