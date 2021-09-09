9 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 9 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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9 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 9 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

9 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 9 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 9 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda haftanın artan malzemelerinden yemek yapıldı. En iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 9 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı İşte detaylar...

9 Eylül Perşembe günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Bugünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Buna göre kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynuyor. Yarışma halen devam ediyor. Peki, Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bilgiler...

9 EYLÜL PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda İtalyan mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak.

Kazanan yemekler ve takımlar şöyle:

  • Dana Carpaccio kazananı : KIRMIZI TAKIM
  • Parmigiana kazananı : KIRMIZI TAKIM
  • Cannelloni kazananı : MAVİ TAKIM
  • Gnocchi kazananı : MAVİ TAKIM
  • Orata All'acqua Pazza kazananı : KIRMIZI TAKIM
  • Osso Buco kazananı : MAVİ TAKIM
  • Zeppole kazananı : MAVİ TAKIM

MAVİ TAKIM 4 - 3 KIRMIZI TAKIM

Buna göre kazanan takım 4-3 lük skorla Mavi takım oluyor. Kırmızı takım birazdan bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

  • İbrahim
  • Azize
  • Hamza
  • Mert
  • Burcu
  • Emre
  • Dilara
  • Safanur

9 EYLÜL PERŞEMBE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. En beğenilen tabaklar şöyle:

En iyi 3 tabak:

  • Burcu
  • Dilara
  • Emre

3. olan tabak : Dilara

2. olan tabak : Burcu

1. olan tabak : Emre

KAZANAN İSİM : EMRE

Dokunulmazlığı kazanan isim Emre oldu. Şimdi Emre, 3. eleme adayı söyleyecek.

9 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 9 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Henüz kazanan isim açıklanmadı. Dokunulmazlığı alan kişi 3. eleme adayını söyleyecek. Ardından 4. eleme adayı oylama ile belirlenecek.

1. eleme adayı : Azize

2. eleme adayı : Safanur

3. eleme adayı : Mert

4. eleme adayı : Hamza

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9 Eylül Masterchef Kırmızı takımda dokunulmazlığı kim aldı? 9 Eylül Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - Haberler
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