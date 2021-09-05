9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı
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9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı

9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

9. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, İzmir'in işgalden kurtuluş coşkusuna ortak olan 2 bin kişinin katılımı ile koşulmaya başlandı.

9. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, İzmir'in işgalden kurtuluş coşkusuna ortak olan 2 bin kişinin katılımı ile koşulmaya başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir spor kentine dönüştürme hedefi doğrultusunda Maraton İzmir uluslararası bir marka olma yolunda ilerlerken, Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu da önemli ivme kazandı. İzmir'in işgalden kurtuluşunun anısına bu yıl 9. kez düzenlenen geleneksel yarışa 2 bin atlet katılım sağladı. Organizasyon komitesi tarafından belirlenen pandemi kuralları çerçevesinde atletler, etkinlik alanına girişleri, tek noktadan ve ateş ölçümleri yapılarak alındı. Her sporcu arasında 1,5 metrelik sosyal mesafe bırakılırken, start dörder kişilik gruplar halinde verildi ve her grup arasında en az iki metre aralık olacak şekilde düzenlendi.

Atletler, Cumhuriyet Meydanı-İnciraltı-Cumhuriyet Meydanı güzergahında ter dökerken, koşunun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak. - İZMİR

9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı
9 Eylül İzmir Yarı Maratonu rekor katılımla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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