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9 Eylül Gaziler Günü

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
9 Eylül Gaziler Günü

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertaş mesajında, Türkiye'nin birlik ve beraberliği uğruna fedakarlık gösteren tüm gazilere minnet duyduğunu belirtti.

Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de vatanını savunduğunu ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Kahramanca canlarını feda eden bir neslin evlatları olarak, vatana ve bayrağa olan inancıyla gözünü kırpmadan canlarını feda edebilecek aziz bir milletiz. Bu mücadelede kahraman gazilerimiz de çok önemli bir yere sahip. Kahraman gazilerimiz tarihin altın sayfalarına yazılan kahramanlık destanları ile hepimizin hafızasında sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tedavileri devam eden kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. Hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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