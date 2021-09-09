9 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Eylül'de yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 9 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 9 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 9 Eylül yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!