9 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Eylül'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 9 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 9 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 9 Eylül yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
9 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 9 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? 9 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.
OLAYLAR
MÖ 479 - Platea Muharebesi gerçekleşti.
1543 - Mary Stuart, daha 9 yaşındayken taç giyerek İskoçya Kraliçesi oldu.
1570 - Lefkoşa, Türkler tarafından fethedildi.
1850 - Kaliforniya, 31. eyalet olarak ABD'ye kabul edildi.
1886 - Bern Uluslararası Telif Hakları Konvansiyonu toplandı.
1892 - Jüpiter'in beşinci uydusu olan Amalthea bulundu.
1914 - İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Hükûmeti'nin kabul ettiği tüm kapitülasyonları reddetti.
1922 - İzmir'in Kurtuluşu: Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Yunan Ordusu'nu önüne katan Türk Ordusu işgal altında bulunan İzmir'e girdi.
1923 - Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.
1940 - Macar Ordusu, 87 Rumeni ve 6 Yahudiyi Treznea Katliamı'nda öldürdü.
1945 - Çin-Japon Savaşı (1937-1945) sona erdi.
1948 - Kim İl-sung, Kuzey Kore'nin kuruluşunu ilan etti.
1955 - Türk Hükûmeti, 6-7 Eylül Olaylarında zarar gören kişi ve kuruluşlara yardım kararı aldı.
1971 - Boğaziçi Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
1974 - 11. Altın Portakal Film Festivali'nde, Altın Portakal Ödülü'nü Lütfi Ömer Akad'ın Düğün filmi aldı.
1974 - Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali açıldı.
1974 - TRT'nin merkez ve bölge radyolarını birleştirilmesiyle, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo 3 oluşturuldu.
1982 - Türkiye'nin Burgaz Konsolosluğu İdari Ataşesi Bora Süelkan, Ermeni kişilerce öldürüldü.
1991 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yeniden faaliyete geçti.
1992 - İspanya, Katalonya bölgesinin özerkliğini tanıdı.
1993 - atv yayına başladı.
1993 - İsrail ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) birbirlerini tanımayı kabul etti.
1995 - Türkiye Güzeli Yeşim Palandüz, Dünya Güzeli seçildi.
2001 - 12 Dev Adam, Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonasında ikinci oldu.
2004 - Cakarta'da bulunan Avustralya Büyük Elçiliği'nin dışında bomba patladı, olayda 10 kişi hayatını kaybetti.
2009 - İstanbul'da son 80 yılın en yüksek yağışı yaşandı. Su taşkınları nedeniyle çok sayıda insan yaşamını yitirdive büyük çapta maddi hasar oluştu.
2010 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bruno şehrindeki bir doğal gaz hattı, 300 metre yüksekliğinde bir ateş duvarı oluşturarak patladı.
2011 - Dünya'nın en büyük mozaik müzesi olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı.
DOĞUMLAR
214 - Aurelian, Roma İmparatoru (ö. 275)
384 - Honorius, önce Roma İmparatoru sonra Batı Roma İmparatoru (ö. 423)
1349 - III. Albert, Habsburg Hanedanı'nın bir üyesi, 1365'ten ölümüne kadar Avusturya dükü (ö. 1395)
1466 - Ashikaga Yoshitane, Ashikaga şogunluğunun 10. şogunudur (ö. 1523)
1583 - Girolamo Frescobaldi, İtalyan besteci (ö. 1643)
1585 - Armand Jean du Plessis de Richelieu, Fransız bir din adamı, asilzade ve siyasetçidir (ö. 1642)
1737 - Luigi Galvani, İtalyan fizikçi (ö. 1798)
1778 - Clemens Brentano, Alman yazar (ö. 1842)
1823 - Joseph Leidy, Amerikalı bilim insanı (ö. 1891)
1828 - Lev Tolstoy, Rus yazar (ö. 1910)
1855 - Houston Stewart Chamberlain, İngiliz yazar ve filozof (ö. 1927)
1869 - Abdullah Cevdet, Osmanlı siyaset adamı ve düşünür (ö. 1932)
1906 - Ali Hadi Bara, Türk heykeltıraş (ö. 1971)
1908 - Cesare Pavese, İtalyan ozan ve romancı (ö. 1950)
1909 - Arthur Jonath, Alman atlet (ö. 1963)
1913 - Tarık Levendoğlu, Türk sahne tasarımcısı, tiyatro yönetmeni, çevirmen ve fresk ressamı (ö. 1978)
1922 - Bernard Bailyn, Amerikalı tarihçi, yazar ve profesör
1928 - Sol LeWitt, Amerikalı heykeltıraş ve ressam (ö. 2007)
1932 - Müşfik Kenter, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 2012)
1935 - Demir Özlü, Türk yazar
1939 - Alexandre Benmakhlouf, Fransız hukukçu
1940 - Cihangir Gaffari, İranlı aktör
1941 - Dennis Ritchie, Amerikalı bilgisayar mühendisi (ö. 2011)
1943 - Başar Sabuncu, Türk oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen (ö. 2015)
1959 - Ruhsar Öcal, Türk opera solisti, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1960 - Hugh Grant, İngiliz oyuncu ve film yapımcısı
1961 - Faruk Çaturoğlu, Türk siyasetçi
1965 - Cihat Levent, Türk millî basketbolcu
1966 - Adam Sandler, Amerikalı oyuncu
1967 - Akshay Kumar, Hint-Punjablı oyuncu, yönetmen ve yapımcı
1967 - Anna Malle, Amerikalı porno yıldızı (ö. 2006)
1967 - Akshay Kumar, Hint oyuncu
1969 - Rachel Hunter, Yeni Zelandalı manken, oyuncu ve reality Tv şov sunucusu
1969 - Özlem Zengin, Türk avukat ve siyasetçi
1970 - Tülay Günal, Türk oyuncu
1970 - Cüneyt Mete, Türk oyuncu
1971 - Eric Stonestreet, Amerikalı aktör ve komedyen
1972 - Natasha Kaplinsky, İngiliz haber sunucusu
1972 - Xavier Pascual, İspanyol profesyonel basketbol antrenörü
1972 - George Perez, Amerikalı oyuncu
1972 - Goran Višnjic, Hırvat oyuncudur
1974 - Ece Uslu, Türk oyuncu
1975 - İlker Kızmaz, Türk sinema ve dizi oyuncusu
1975 - Michael Bublé, Kanadalı müzisyen, pop-caz sanatçısı ve oyuncu
1976 - Mick Blue, Avusturyalı porno oyuncusu Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
1976 - Emma de Caunes, Fransız oyuncu
1977 - Fatih Tekke, Türk futbolcu
1977 - Ferzad Mecidi, İranlı milli futbolcu
1978 - Arzu Şahin, Türk halk müziği sanatçısı
1979 - Nikki DeLoach, Amerikalı oyuncu ve performans şarkıcısı
1979 - Gökçe, Türk şarkıcı
1980 - Václav Drobny, Çek eski millî futbolcudur (ö. 2012)
1980 - Michelle Williams, Amerikalı oyuncu
1982 - Isabelle Caro, Fransız manken ve oyuncu (ö.2010)
1982 - Welissa De Souza Gonzaga, Brezilyalı voleybolcu
1984 - Brad Guzan, Amerikalı futbolcudur
1984 - Mihalis Sifakis, Yunan eski millî futbolcudur
1985 - Lior Eliyahu, İsrailli profesyonel basketbolcudur
1985 - Luka Modric, Hırvat millî futbolcu
1986 - İbrahim Kendirci, Türk oyuncu
1986 - Luc Mbah a Moute, Kamerunlu profesyonel basketbolcu
1987 - Afrojack, Hollandalı DJ ve prodüktör
1987 - Alex Song, Kamerunlu futbolcu
1987 - Clayton Snyder, Amerikalı oyuncu
1987 - Gökhan Keser, Türk şarkıcı
1988 - Danilo D'Ambrosio, İtalyan futbolcudur
1991 - Oscar, Brezilyalı millî futbolcudur
1991 - Danilo Luís Hélio Pereira, Portekizli futbolcudur
1993 - Sarah Logan, Amerikalı profesyonel güreşçi
1994 - Lucas Ontivero, Arjantinli futbolcu
1994 - Ali Faiz Atiyye, Iraklı futbolcu
1994 - Yuta Toyokawa, Japon futbolcu
ÖLÜMLER
276 - Florianus, Roma İmparatoru
1000 - I. Olaf, Norveç Kralı (d. 960)
1087 - I. William, İngiltere Kralı (d. 1028)
1271 - III. Yaroslav, 1264'ten 1271'e kadar ilk Tver Prensi ve Vladimir'in onuncu Büyük Prensi (d. 1230)
1483 - IV. Edward, İngiltere Kralı (d. 1442)
1487 - Chenghua, Çin İmparatoru (d. 1447)
1513 - IV. James, İskoç Kralı (d. 1473)
1569 - Pieter Brueghel, Hollandalı ressam (d. 1525)
1583 - Humphrey Gilbert, I. Elizabeth döneminde görev yapmış İngiliz maceraperest, kâşif, milletvekili ve asker (d. 1539)
1596 - Anna Jagiellon, 1575'ten 1586'ya Polonya kraliçesi ve Litvanya Büyük Düşesi (d. 1523)
1806 - William Paterson, New Jersey'li bir devlet adamı ve Birleşik Devletler Anayasası'nın imzacısıydı (d. 1745)
1830 - Bailey Bartlett, Amerikalı siyasetçi (d. 1750)
1841 - Augustin Pyramus de Candolle, İsviçreli botanikçi (d. 1778)
1891 - Jules Grévy, Fransız devlet adamı (d. 1807)
1898 - Stéphane Mallarmé, Fransız şair (d. 1842)
1901 - Henri de Toulouse-Lautrec, Fransız ressam (d. 1864)
1941 - Hans Spemann, Alman embriyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1869)
1942 - Şevki Savaşçı, Türk asker ve İstiklâl Savaşı gazisi (d. 1878)
1943 - Charles McLean Andrews, Amerikalı tarihçi (d. 1863)
1959 - Ramón Fonst, Kübalı eskrimci (d. 1883)
1960 - Jussi Björling, İsveçli bir tenordu (d. 1911) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
1976 - Mao Zedong, Çinli devrimci, siyasetçi ve Çin Komünist Partisi'nin kurucusu (d. 1893)
1978 - Ida Noddack, Alman kimyager ve fizikçi (d. 1896)
1978 - Jack Warner, Kanada doğumlu Amerikalı film yapımcısı (d. 1892)
1981 - Jacques Lacan, Fransız psikiyatr (d. 1901)
1983 - Luis Monti, Arjantinli futbolcu (d. 1901)
1984 - Yılmaz Güney, Türk yönetmen ve sinema oyuncusu (d. 1937)
1985 - Sırrı Atalay, Türk siyasetçi ve hukukçu (d. 1919)
1985 - Paul Flory, 1974 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanan Amerikalı kimyacıdır (d. 1910)
1985 - Erkan Yücel, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1944)
1989 - Elevter Andronikaşvili, Gürcü fizikçi (d. 1910)
1990 - Nicola Abbagnano, İtalyan varoluşçu felsefeci (d. 1901)
1993 - Maurice Yaméogo, Burkina Fasolu siyasetçi (d. 1921)
1995 - Erik Nilsson, İsveç futbolcu (d. 1916)
1996 - Bill Monroe, Amerikan mandolist, Şarkıcı,ve şarkı sözü yazarı (d. 1911)
1997 - Burgess Meredith, Amerikalı oyuncu (d. 1907)
1998 - Semiha Şakir, Türk hayırsever (d. 1905)
2001 - Ahmet Şah Mesut, Afgan askeri lider (d. 1953)
2003 - Edward Teller, Macar asıllı Amerikalı kuramsal fizikçi (d. 1908)
2006 - Mehmet Emin Aga, Batı Trakya Türkü İskeçe seçilmiş müftüsü (Batı Trakya-Yunanistan) (d. 1932)
2010 - Bent Larsen, Danimarkalı satranç oyuncusu (d. 1935)
2010 - Rauno Mäkinen, Fin güreşçi (d. 1931)
2013 - Patricia Blair, Amerikalı sinema oyuncusudur (d. 1931)
2014 - Denny Miller, Amerikalı oyuncudur (d. 1934)
2016 - Mario Spezi, İtalyan gazeteci ve yazar (d. 1945)
2017 - Frank Aarebrot, Norveçli siyaset bilimci ve akademisyendir (d. 1947)
2018 - Frank Andersson, İsveçli güreşçi ve tv gösteri sanatçısı (d. 1956)
2018 - Javier Usabiaga Arroyo, Meksikalı iş adamı ve siyasetçidir (d. 1939)
2018 - Mr. Catra, Brezilyalı pop-funk müziği şarkıcısı, müzisyen ve aktördür (d. 1968)
2019 - Lavrendis Maheriças, Yunan rock müzisyeni ve şarkı sözü yazarı (d. 1956)
2019 - Dinçer Sümer, Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı (d. 1938)
2020 - Henrietta Boggs, Amerikalı bir yazar, gazeteci ve aktivistti (d. 1918)
2020 - KS Firoz, Bangladeşli aktör (d. 1946)
2020 - Shere Hite, ABD doğumlu Alman seksolog ve feminist (d. 1942)
2020 - Yopie Latul, Endonezyalı şarkıcı (d. 1953)
2020 - Amos Luzzatto, İtalyan yazardır (d. 1928)
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