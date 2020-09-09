9 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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9 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

9 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

9 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:48

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 9 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

9 EYLÜL ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Soğuksu Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.09.2020 09:29

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi : 09.09.2020 08:45

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 09.09.2020 08:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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