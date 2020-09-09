9 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Eylül Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Çeşitli ilçelere su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı belirtildi. İşte 9 Eylül Çarşamba İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 EYLÜL ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK? Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,Çubuklu Mah,Soğuksu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2020 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti

İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 09.09.2020 08:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : Fatih Sultan Mehmet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.09.2020 08:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.9.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.