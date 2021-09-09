9 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Eylül Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31593 sayılı Resmi Gazete
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9 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Eylül Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31593 sayılı Resmi Gazete

9 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Eylül Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31593 sayılı Resmi Gazete
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9 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Eylül Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 9 Eylül 2021 Perşembe Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 9 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 9 Eylül Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

9 EYLÜL PERŞEMBE RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490)

YÖNETMELİK Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08/09/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-124, 125, 126 ve 127 Sayılı Kararları

KARAR

–– 1 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında?Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2017/40147 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/6259 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2)

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/1, K: 2021/3)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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9 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 9 Eylül Perşembe Resmi Gazete'de yayımlandı! 31593 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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