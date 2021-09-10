9 Eylül 2021 Haberleri
9 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- İttifak tartışmaları gündemdeyken son anket yayınlandı! AK Parti yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3 aldı
- Jerome Boateng, kız arkadaşına saldırmaktan suçlu bulundu! 1.8 milyon euro para cezasına çarptırıldı
- Vildan Atasever ile Mehmet Erdem hayatlarını birleştirdi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
- 22 günde 7 maça çıkacaklar! İşte Süper Lig devlerine nefes aldırmayacak maç takvimi
- 'Bu erkek işi sen yapamazsın' dediler! Azimli kadının ürünlerine şimdi dünyanın her yerinden sipariş yağıyor
- Okul inşaatını kontrole giden Rus valiyi şarhoş bekçi karşıladı
- Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu ile Damla Çakıroğlu evlendi! Obradovic şahitleri oldu
- Kadınların protestosunu haberleştiren iki Afgan gazeteciye Taliban üyeleri saatlerce işkence etti
- Tarihi hezimet sonrası Şenol Güneş'ten futbolculara: Gidin kulüplerinizde daha iyi oynayın
- Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç köprüden dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
- Galatasaray'da Sacha Boey sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak
- Alevler içinde kaldılar! Kablo çalmak için trafoya giren hırsızlara 34 bin voltluk elektrik çarptı
- Apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı! Takip ettiği kadına merdivenlerde tecavüz etmiş
- Bir annenin en zor kararı! Yangından kurtarmak istediği kızını 4. kattan aşağı attı
- Bakan Karaismailoğlu'nun 'Metroları Bakanlık yapıyor' sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt
- Polis tarafından kovalanan hırsızlık zanlısı kaldırıma oturup çamaşır suyu içti
- Fenerbahçe'yle yolları ayıran Mathias Zanka, Premier Lig ekibi Brentford'la sözleşme imzaladı
- Evin çatısından gelen çıtırtıya koştular! Polis ekipleri dev yılanı zor kontrol altına aldı
- Ecel saniyeler içerisinde geldi! 3 çocuk annesi kadını havaya savuran kaza kamerada
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 23 bin 846 yeni vaka tespit edildi
- Menajer Ahmet Bulut, 17'lik Emre Demir'in yeni adresini işaret etti: Dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak
- Galatasaray'da Marcao, tüm arkadaşlarının ortasında Kerem'den özür diledi! İşte o anlar
- Son Dakika: 15 bin öğretmen atamasının başvuru ve sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim arası yapılacak
- Tartışma yaratan yasa! Kaliforniya'da cinsel ilişki sırasında prezervatif çıkarmak yasaklandı
- Adana Havalimanı'nda kargo bölümündeki klima ünitesi patladı: 2 işçi ağır yaralı
- Turan ailesinde moraller yerle bir! Hırsızların hedefi oldular
- Birbiriyle çarpışan iki araç savrularak taklalar attı: 6 ölü
- Yürek yakan detay! Yeni evli çift, nikahtan sadece 3 saat sonra kazada öldü
- Adem Ljajic'ten Beşiktaşlı yöneticileri çıldırtan talep! Takımdan ayrılmak için 3 milyon euro istedi
- Mesai bitti, yollar doldu! İstanbul'da bazı bölgelerde trafik haritası koyu kırmızı
- 4 yaşındaki çocuk, süt kamyonetinin çarpması sonucu can verdi
- İnanılmaz değişim! Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler'e bir de estetiksiz bakın
- MasterChef'i ele veren baklava detayı! Reyting rekortmeni yapım hakkında bomba kurgu iddiası
- Venezuela maçında insanlık dışı faule maruz kalan Messi o anı anlattı: Çok korktum
- Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Mu varyantı vakalarının ikisi de İstanbul'da
- Son Dakika! Bakan Koca: Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edecek aşamaya geldi
- Transferler sonrası zirvede dengeler değişti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları
- 24 yaşındaki yüzme antrenörünün ölümü yasa boğdu
- Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek
- Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürüttüğü iddia edildi