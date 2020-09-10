9 Eylül 2020 Haberleri
9 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
10.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:20
- Galatasaray, Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşüyor
- Mardin, Çorum ve Sivas için yeni koronavirüs tedbirleri alındı
- Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 ölü
- Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu
- Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri
- Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
- Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atladı
- Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
- İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor
- Olympiakos, Garry Rodrigues'in transferinden vazgeçebilir
- Yunan sahil güvenliği, çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti
- Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu
- Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti
- Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi
- Beşiktaş, Nazım Sangare transferinde sona yaklaştı
- Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti
- Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı
- Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti
- Sinema dünyasının usta ismi Halil Kumova hayatını kaybetti
- Mesut Özil'den dikkat çeken Tottenham göndermesi: Kupa kazanmak istemiyorsam giderim
- Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı
- Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım
- Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı
- Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi
- Para koleksiyoncusu, dövizin yükselişine tepkisini doların turşusunu kurarak verdi
- Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly, Sheffield United'a gitti
- Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı
- İş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti
- İnterpol tarafından yakalanan çete lideri Serkan Kurtuluş, hayat kadınlarını tehdit edip paralarını almış
- Beşiktaşlı taraftarların 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı
- Hastane otoparkında pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
- Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny, Galatasaray'a önerildi
- Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan tabancayla vurarak yaraladı
- İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü! O anlar kamerada
- Malatya'da Vali ve Belediye Başkanı, vatandaşları SMS ile uyardı: 15 gün boyunca dışarı çıkmayın
- Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı
- Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı